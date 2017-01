Panda, Gorilla & Co. Heute | RBB | 05:30 - 06:20 Uhr | Zooserie Infos

Mehr Termine Inhalt Im Nachttierhaus hat sich Tierpflegerin Marzanna Glogowska einem kleinen Weißborstengürteltier-Jungen namens Oleg angenommen. Seine Mutter hatte ihn nicht genügend mit Nahrung versorgt, weshalb Marzanna Glogowska ihm anfänglich alle vier bis fünf Stunden die Flasche geben musste. Mittlerweile ist Oleg sieben Wochen alt und soll nun lernen, alleine im Zoo zu schlafen. Bislang hatte er die Nächte in der Wohnung seiner Ersatzmutter verbracht. Ohne Probleme hat dagegen Bonobo-Weibchen Opala ihr zweites Kind zur Welt gebracht. Neugierig wird der Neuankömmling von seiner vierjährigen Schwester Likemba beäugt. Endlich zu sehen ist auch das Buntmarder-Kind von Oleg und Martha. Doch kaum, dass Mutter und Kind sich aus der sicheren Wohnkiste wagen, hält Oberpfleger Michael Horn bereits einen Kescher bereit, um die beiden einzufangen und impfen zu lassen. Dem Ernst des Lebens muss sich ziemlich schnell auch das Blessbock-Baby von Kuh Doris stellen. Bereits kurz nach der Geburt werden Mutter und Kind von den angriffslustigen Straußen über die Afrika-Anlage des Zoos gejagt. Bei den Wasserschweinen gilt es wiederum den Nachwuchs vor den frechen Guanakos zu schützen, damit diese ihren Badeausflug genießen können. Außerdem in dieser Folge: Orang-Utan Junge Bulan auf Tuchfühlung mit Reviertierpfleger Christian Aust, Namensgeberin Sabine Buchholz zu Besuch bei Giraffenmädchen Bine und junge Pfeilgiftfrösche, denen ihr Gift abhanden gekommen ist. Untertitel: Geschichten aus dem Zoo Berlin und dem Tierpark Berlin Laufzeit: 50 Minuten Genre: Zooserie, D 2015 Folge: 20 Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets