Ihre Vorläufer waren Disco und Electronic Body Music: Die Dancefloor-Hits der 1990er prägten eine bisher einzigartige Epoche von weltweit erfolgreichen Sounds. Hinter Liedern wie "Rhythm Is A Dancer" und "It's My Life" standen fast immer deutsche Produzenten und auch am Aufstieg von Techno und Rave waren hiesige Künstler maßgeblich beteiligt. Die Pop-Doku erzählt spannende Geschichten aus dieser Zeit und lässt bei vielen ein paar zentrale Jugenderinnerungen wieder auftauchen.