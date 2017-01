Jahrzehnte lang hatten Frauen in Sportarten wie Fußball, Eishockey oder Formel 1, wenig bis gar nichts zu sagen. Heute gibt es einige Frauen, die sich trauen, diese Welten zu erobern.Monisha Kaltenborn ist Chefin des Sauber Formel 1 Rennstalls - einem Traditions-Team. Sie bewegt sich zwischen Konstrukteuren, Boxenludern, Rennfahrern und anderen Bossen zielsicher und selbstbewusst.Jenny Harß teilt sich die Kabine mit 15 harten Eishockeyspielern. Harß ist so gut, dass die Männer sie brauchen. Sie steht im Tor des ERC Sonthofen in der Bayernliga.Samira Samii ist Deutschlands einzige Spielerberaterin im Bundesliga-Profifußball. Sie geht ihren Weg auf High-Heels, ist aber bei Verhandlungen knallhart in der Sache ihrer Klienten.Maren Höfle und Boris Poscharsky haben drei Frauen in Ihren Jobs beobachtet, die sich gegen Vorurteile und Widerstände allein unter Männern durchgesetzt haben.