Björn Freitags 'Saucen-Einmaleins Sei es die würzige Pilzsauce zu den Nudeln, eine raffinierte Bratensauce zum Sonntagsbraten oder eine Senfsauce zum Fisch. Björn Freitag weiß: Das Geheimnis einer köstlichen Mahlzeit liegt meist in der Sauce. Wie man diese am besten selbst macht, erklärt der Sternekoch in seinem Saucenkochkurs Schritt für Schritt. Auf die richtige Basis kommt es an: Kochprofi Björn Freitag verrät, wie man einfach und für wenig Geld aus Knochen, Gemüsen und Gewürzen verschiedene Grundfonds zubereitet und welche Zutaten sich besonders dafür eignen. Glutamat pur oder nur Gewürz? Woraus bestehen gekörnte Brühe, Brühwürfel und Co? Der Vorkoster begibt sich ins Versuchslabor und kreiert seinen eigenen Brühwürfel. Fond aus dem Glas: Eine gute Alternative zum Selbstkochen? Wie er hergestellt wird und ob die Gläser wirklich ihr Geld Wert sind, das sieht sich der Vorkoster direkt beim Hersteller an. Und: Der große Saucenkochkurs - die besten Rezepte vom Sternekoch. Raffiniert und frisch, aber vor allem lecker!