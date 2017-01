Laura (Heike Makatsch) lebt zusammen mit ihrem Mann Nils (Mark Waschke) und ihrer kleinen Tochter Fanny in Frankfurt. Das Glück hätte ungetrübt sein können, wären da nicht Lauras schreckliche Hustenanfälle. Die schlechte Luft in der Großstadt macht ihr zunehmend zu schaffen. Als ihre allergischen Anfälle schlimmer werden, beschließt die Familie, aufs Land zu ziehen. Das Angebot einer idyllisch gelegenen "Gated Community" erscheint ihnen sehr verlockend. Hier gibt es alles: ein schönes Haus, eine geschützte Umgebung, in der ihre Tochter wohlbehütet spielen kann, und vor allem zauberhafte Nachbarn. Die kleine Familie scheint im Paradies gelandet zu sein. Nils freundet sich schnell mit den Männern aus "Sechzehneichen" an und findet zunehmend Gefallen an deren Art zu leben. Vor allem Arzt Ludwig (Marc Hosemann) sorgt dafür, dass er mit offenen Armen in der Gemeinschaft aufgenommen wird. Laura hingegen fremdelt ein wenig und steht der "Community" eher kritisch gegenüber. Nicht ganz zu Unrecht, wie sich bald herausstellen wird -