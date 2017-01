Ausgangspunkt dieser Reise zu UNESCO-Welterbestätten in Europas Norden ist Deutschlands nördlichster Punkt. Der Ellenbogen. So genannt nach der Form einer Halbinsel im Norden von Sylt. Von hier aus reist Max Moor über Irland, Schottland und Norwegen nach Island und Grönland, dem Geburtsland der Eisberge. Fast das gesamte deutsche und niederländische Wattenmeer steht unter Naturschutz und ist seit 2011 auch UNESCO-Weltnaturerbe. Neben den Hochalpen ist das Wattenmeer die einzige weitgehend naturbelassene Großlandschaft Mitteleuropas. Es ist ein Lebensraum für fast 5.000 verschiedene Lebewesen. Auf der irischen Insel Skellig Michael im äußersten Südwesten Irlands kann die Witterung stündlich wechseln. Stein auf Stein haben hier irische Mönche die dicken Mauern ihres Klosters gebaut das zum Weltkulturerbe ernannt wurde. Heute ist die Insel unbewohnt. Orkney ist ein Inselarchipel 10 Meilen nördlich vom heutigen Schottland. Von den ersten Siedlern sind hier 5.000 Jahre alte Zeugnisse aus Stein erhalten. Das am besten erhaltene prähistorische Dorf Nordeuropas etwa: Skara Brae. Sieben Behausungen, durch Passagen miteinander verbunden und in die Tiefe gebaut, zum Schutz gegen den Wind. Mit dem Schiff kam einst das Christentum nach Norwegen. In den entlegenen Buchten wurden viele Sippschaften mit Gewalt bekehrt. Und sie wurden gezwungen, Kirchen zu bauen. Die älteste von ihnen, und auch deswegen von der UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt, ist die Stabkirche von Urnes. 930 trat unter freiem Himmel in Thingvellir das erste Parlament Islands (heute das älteste noch bestehende Parlament der Welt), das Althing, zusammen und markierte damit die Gründung des isländischen Staates. Im Nationalpark Thingvellir trifft so Islands Geschichte auf Islands Geologie. Hier stoßen die eurasische und die nordamerikanische Erdplatte aufeinander. Und noch immer driften Amerika und Europa um etwa zwei Zentimeter pro Jahr auseinander. Eisberg heißt auf Grönländisch Ilulissat. Dies ist auch der Name einer Stadt an der Westküste, 250 km nördlich des Polarkreises und mit 4.500 Einwohnern die drittgrößte Stadt Grönlands. Vom Containerhafen werden die Fänge der Fischer verfrachtet und nach Europa verschifft. Und viele Grönländer hoffen, bald auch Öl zu fördern. Der Klimawandel hat im Weltnaturerbe Ilulissat-Eisfjord längst einen Dominoeffekt ausgelöst, das Eis schmilzt und rund 1.000 Jahre nach seiner Entdeckung durch die Wikinger wird Grönland wohl doch ganz allmählich grün.