Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, Teil 2 Heute | VOX | 20:15 - 22:45 Uhr | Fantasyabenteuer HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Mehr Termine Inhalt Der finale Kampf gegen Lord Voldemort und seine Anhänger wird zu einem regelrechten Krieg. Harry (Daniel Radcliffe), Hermine und Ron versuchen die letzten Horkruxe zu vernichten. Diese beinhalten Teile von Lord Voldemorts Seele. Doch dafür müssen die drei Freunde in die Zauberer-bank eindringen und die Konfrontation mit einem Drachen und einem Geist überstehen. Original-Titel: Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 Laufzeit: 150 Minuten Genre: Fantasyabenteuer, USA, GB 2011 Regie: David Yates FSK: 12 Schauspieler: Harry Potter Daniel Radcliffe Ron Weasley Rupert Grint Hermine Granger Emma Watson Lord Voldemort Ralph Fiennes Professor Albus Dumbledore Michael Gambon Professor Severus Snape Alan Rickman