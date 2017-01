Witwe Leonore Dobisch führt die einst erste Kuckucksuhrenfabrik Norddeutschlands. Als sich eine Abordnung der Schwarzwälder Kuckucksuhrenhersteller zwecks Qualitätsprüfung ankündigt, will Leonore unbedingt das gewünschte Verbandssiegel bekommen. Dazu gehört, dass ihre Schwiegertochter Katrin eine feierliche Rede halten soll. Katrin, von Selbstzweifeln und Versagensängsten geplagt, sucht Hilfe bei dem labilen Rhetoriktrainer Hubertus Hobbs - es kommt zu einem folgenschweren Fehltritt. 1967 führt das Schicksal an einem norddeutschen Deich den Schwarzwälder Kuckucksuhrenbauer Gottlieb Dobisch mit seiner Auserwählten Leonore zusammen. Die beiden heiraten und eröffnen die erste Kuckucksuhrenfabrik des Nordens, die durch das Firmenmotto "Pünktlichkeit, Präzision, Perfektion" zu beachtlichem Erfolg gelangt. Gute 40 Jahre später, Gottlieb ist längst verstorben, führt seine Familie - allen voran Leonore - die Geschäfte in seinem Sinne weiter. Gottliebs lang gehegter Wunsch, in den Verband der Schwarzwälder Kuckucksuhrenhersteller aufgenommen zu werden, blieb indessen bislang unerfüllt. Eine neue Chance bietet sich, als eine Delegation aus Süddeutschland sich angekündigt und das Anliegen ein weiteres Mal prüfen will. Um den besten Eindruck zu machen, beauftragt Leonore ihre verlässliche Schwiegertochter Katrin, die Empfangsrede zu halten. Katrin jedoch übermannen angesichts dieser Aufgabe Selbstzweifel und Versagensängste, die schon lange an ihr zehren. Der befreundete Hausarzt Dr. Ingo Leuwerik, dem die Familie Dobisch - und vor allem Leonore - sehr am Herzen liegt, schlägt ihr vor, heimlich in Hamburg einen Rhetorikkurs zu besuchen. Katrin willigt ein und landet ausgerechnet bei dem labilen Sprachtrainer Hubertus Hobbs, der seine privaten Probleme allabendlich im Alkohol ertränkt. Eine Verkettung unglücklicher Umstände führt dazu, dass Katrin mit Hobbs einen unüberlegten Seitensprung begeht, der nicht ohne Folgen bleibt.