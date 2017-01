Nachdem Reto Doerig von seinem Date versetzt worden ist, besucht er die Vorstellung eines malerischen Varietés halt alleine. Er amüsiert sich grossartig über die Auftritte der Künstler, als vor seinen Augen Clown Pavel mitten in der Nummer tot zusammenbricht. Die Autopsie durch Semmelweis ergibt ein eindeutiges Bild: Der Clown ist vergiftet worden. Vor allem Fabio ist fasziniert von der romantischen Welt der Gaukler. Bei den Ermittlungen bekommt dieses Bild jedoch zunehmend Risse, Abgründe tun sich auf. Pavels Lebenspartnerin, Schlangenfrau Ellie, verrät Kommissar Doerig, dass der Ermordete Krach mit Kochef Leo hatte. Erst ein Besuch von Pavels Verwandten und Bekannten im Institut Conrad leitet die Wende im Varietéfall ein. Bei einer wilden Verfolgungsjagd im Jura kommt die traurige Wahrheit um den toten Clown schliesslich ans Licht. Eine rätselhafte Postkarte wirft bei Luc eine beunruhigende Frage auf: Hat die "Inszenierung" im Kunsthaus mit dem Babyskelett etwa ihm gegolten? Wollte der Täter ihm als Bestatter eine versteckte Botschaft zukommen lassen? Von der Polizei wird Luc jedoch nicht ernstgenommen. In seiner Ratlosigkeit wendet er sich an Katharina Pulver, die Direktorin des Kunsthauses. Sie hat ein Auge auf den Bestatter geworfen und bittet ihn zum Dinner in ein romantisches Aarauer Beizli. Dabei treffen sie ausgerechnet auf Anna-Maria, die ihrerseits auf ein Date wartet: Sebastian. Niemand weiss, dass es sich bei ihm um den Kunsthaustäter handelt. Gute Neuigkeiten gibt es indes für Fabio: Erika ist von ihrer Weltreise zurückgekehrt. Wird es ihnen gemeinsam gelingen, dem Chaos im Institut endlich ein Ende zu setzen?