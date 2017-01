Fabrikarbeiter Charlie verbringt seinen monotonen Arbeitsalltag am Fließband. Er gerät zwischen die Zahnräder einer Riesenmaschine, muss als Versuchskaninchen für eine automatische Füttermaschine herhalten und läuft schließlich Amok. Die eine Bewegung, die er den ganzen Tag ausführt, wird er nicht mehr los. Nach seiner Entlassung aus der Nervenheilanstalt hilft er einem Mädchen, das ein Brot gestohlen hat. Irrtümlich wird er für den Anführer einer Arbeiterdemonstration gehalten und landet im Gefängnis. Unbeabsichtigt verhindert er dort einen Gefangenenausbruch und führt von da an ein höchst angenehmes Leben im Gefängnis. Zu seinem Leidwesen wird er eines Tages entlassen, kann aber draußen nicht Fuß fassen und gibt sich die größte Mühe, wieder verhaftet zu werden. Erst ein Mädchen kann ihm Mut für die Freiheit geben und sie planen eine gemeinsame Zukunft. Sie hat Arbeit als Tänzerin in einem Café, er arbeitet zunächst in der Fabrik und dann als singender Kellner. Als Agenten der Jugendbehörde das Mädchen in ein Waisenhaus stecken wollen, können die beiden entkommen.