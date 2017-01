In dem dreiteiligen Dokudrama wird ausgelotet, auf welche Weise sich unser Leben in den nächsten fünfzig Jahren verändert haben könnte. Anhand von fiktiven Geschichten bekommt der Zuschauer einen Einblick in die Fortschritte der Medizin und der Mikrochip-Technik, die uns ein ganz neues Feld der Gesundheitsfürsorge und der Heilmöglichkeiten eröffnen könnten. Auch alternative Energien jenseits fossiler Brennstoffe erleben einen ungeahnten Aufschwung.