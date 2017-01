Der Zauber der Musik: Der Bär hat einen Flügel im Wald entdeckt. Er schleppt ihn nach Hause und spielt ganz wundervolle Musik darauf. Das will Mascha auch können. Der Bär soll es ihr beibringen. In ihrer Fantasie stellt sie sich schon vor, wie es ist, ein berühmter Musiker zu sein. Aber vor dem Ruhm steht das Üben, Üben, Üben. Wir Mascha dazu die Geduld aufbringen? Mascha geht zum Zirkus: Der Bär bekommt Besuch von seinem alten Freund, dem Tiger. Beide waren einmal gemeinsam als Artisten im Zirkus. Mascha findet es super, dass ein neuer Freund da ist, und macht auch dem Tiger das Leben schwer. Doch nachdem Mascha den Tiger, der sich nachts im Wald verirrt hat, gerettet hat, freunden sich die beiden an. Gemeinsam studieren sie ein paar Tricks ein. Das klappt prima. Mascha stellt sich schon vor, eines Tages im Zirkus aufzutreten.