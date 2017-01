25 Jahre MDR sind auch 25 Jahre Show-Highlights von den Bühnen Mitteldeutschlands. Gastgeberin Stefanie Hertel erinnert auf unterhaltsame Art und Weise an Glanzpunkte erfolgreicher Bühnenshows, präsentiert musikalische Weltstars, legendäre Comedy-Acts oder umjubelte Choreografien aus einem viertel Jahrhundert Fernsehgeschichte. Die beliebte Vogtländerin ist selbst mit dem MDR groß geworden und weiß so manche kurzweilige Anekdote zu erzählen. In ihrer Sendung gibt es ein Wiedersehen mit oft gewünschten Dauerbrennern, aber auch einigen originellen Eintagsfliegen. Garantiert ist auf jeden Fall ein einzigartiges Feuerwerk von Stars und Sternchen. Viele heutige Prominente haben das Licht der Fernsehwelt im MDR erblickt. 2005 hatte zum Beispiel eine junge Sängerin ihre Premiere beim "Fest" mit einer Operettenmelodie. Sie ist heute die erfolgreichste Schlagersängerin Deutschlands: Helene Fischer. Weitere Geschichten rund um das Show-Business erzählen bekannte Studiogäste wie Andy Borg, Uta Bresan, Olaf Berger, Tom Pauls, Kim Fisher oder Axel Bulthaupt.