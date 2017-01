Nachdem eine im Müll verscharrte Frauenleiche gefunden wurde, nehmen Jo und Henry die Ermittlungen auf. Das junge Opfer, vom Outfit her eher in den 70er-Jahren anzusiedeln, wurde bereits polizeilich gesucht und fiel vor dem Verschwinden mit einem eher schrägen Lebenswandel auf. Die beiden Spürnasen geraten im Verlauf ihrer Ermittlungen an die ein oder andere dubiose Person…