Auf, auf, der Frühling naht! Die Bewohner Kamtschatkas werden von einer ganz besonderen Leidenschaft erfasst, wenn die milde Jahreszeit beginnt also das, was man im Fernen Osten Russlands unter mild versteht. Wenn man wieder vor die Tür treten kann, ohne vom Schneesturm verweht zu werden und die ersten Bären aus dem Winterschlaf erwachen. Dann geht es raus in die Wildnis, auf der Suche nach Abenteuern. Kamtschatka ist berühmt für Vulkane und beeindruckende Naturschutzgebiete. Man muss nur hinkommen: Wenige Orte sind mit Straßen verbunden. Die Dokumentation von Sven Jaax spielt auf der dünn besiedelten Halbinsel im Osten Russlands und zeigt atemberaubende Bilder der rauen unberührten Natur. Er stellt uns auch Menschen wie Sergej Samojlenko vor. Der Vulkanforscher weiß, welche Erdmassen sich gerade unter der Halbinsel bewegen und ist daher stets in Alarmbereitschaft. So lange es richtig kalt ist, gehen die meisten Einheimischen in die Sauna. Anton Morosow jedoch surft, egal bei welchen Temperaturen. Er ist ständig auf der Suche nach der perfekten Welle im winterlichen Pazifik. Die meisten Gebiete sind so unberührt, dass ihre Bewohner sagen, "in Kamtschatka gibt es keine Straßen, nur Richtungen". Ohne Hubschrauber wären Dörfer wie Osernowski von der Außenwelt abgeschnitten. Der Ort ist als Hauptstadt der Fischerei bekannt, obwohl dort gerade einmal 1.800 Menschen leben. Die meisten arbeiten als Seeleute, Filetierer oder Fischzähler. Nach mageren Jahren ist Osernowski zur Mustersiedlung geworden und dient als Beweis, dass die kleinen Küstendörfer eine Zukunft haben.