Oliver Geissen kürt die 50 'erfolgreichsten Radiohits aller Zeiten'. Als Talk-Gäste begrüßt er Moderatorin Ruth Moschner und Moderator Jan Hahn, die beide einst beim Radio angefangen haben. Außerdem Olympiaheld und Leichtathletik-Experte Frank Busemann und Kabarettist René Steinberg. Auf der Bühne geben sich musikalisch die Ehre: Joris ('Herz über Kopf'), Andru Donalds ('Mishale'), Kaiser Chiefs (Medley aus "Ruby" und 'We Stay Together'), Jupiter Jones ('Still'), die YouTube-Stars Die Lochis (Medley aus "Nur ein Wort" - ein Cover von Wir sind Helden - und ihrem eigenen Song 'Lady'), Daniel Powter (Medley aus "Bad Day" und neuer Song 'Delicious').