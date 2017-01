Ich bin Nummer 4 Heute | Pro7 | 20:15 - 22:20 Uhr | SciFi-Actionfilm Infos

Mehr Termine Inhalt Teenie John (Alex Pettyfer) ist in Wahrheit ein Alien mit Superkräften. Vor Jahren rettete er sich mit acht anderen Kids vom Planeten Lori auf die Erde. Nun sollen die neun Ausreißer eliminiert werden. Drei sind bereits erledigt. Original-Titel: I Am Number Four Laufzeit: 125 Minuten Genre: SciFi-Actionfilm, GB, USA 2011 Regie: D. J. Caruso FSK: 12 Schauspieler: John Smith Alex Pettyfer Henri Timothy Olyphant Number 6 Teresa Palmer Sarah Hart Dianna Agron Sam Callan McAuliffe Mogadorianischer Commander Kevin Durand