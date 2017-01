Die Akte Grant Heute | ARD | 23:55 - 01:48 Uhr | Thriller Infos

Mehr Termine Inhalt Der idealistische Rechtsanwalt Jim Grant (Robert Redford) genießt hohes Ansehen. Niemand ahnt, dass der alleinerziehende Vater eine dunkle Vergangenheit verbirgt: In seiner politisch bewegten Studentenzeit gehörte er dem radikalen "Weather Underground" an, der gegen den Vietnamkrieg und das Establishment kämpfte. Als bei einem Raubüberfall ein Wachmann erschossen wurde, landete die ganze Gruppe auf der Liste der meistgesuchten Verbrecher Amerikas. Grant gelang es, abzutauchen und unter falschem Namen ein neues Leben zu führen. Als sich nun, 30 Jahre später, eine einstige Mitstreiterin (Susan Sarandon) dem FBI stellt und er selbst vom ehrgeizigen Journalisten Ben Shepard (Shia Le Beouf) enttarnt wird, beginnt erneut die Jagd auf ihn. Um endlich ohne Angst leben zu können, muss Grant beweisen, dass er an dem Überfall nicht beteiligt war. Entlasten könnte ihn jedoch nur seine einstige Geliebte (Julie Christie), die ebenfalls im Untergrund lebt. Während Grant nach ihr sucht, bleibt ihm das FBI ebenso auf den Fersen wie der ehrgeizige Shepard. Der Reporter ahnt, dass noch mehr hinter der Story steckt. Bei seiner Suche nach der Wahrheit dringt er immer tiefer in die Verstrickungen der damals Beteiligten ein - und macht eine erstaunliche Entdeckung. Original-Titel: The Company You Keep Laufzeit: 113 Minuten Genre: Thriller, USA 2012 FSK: 6 Schauspieler: Jim Grant Robert Redford Ben Shepard Shia LaBeouf Mimi Lurie Julie Christie Sharon Solarz Susan Sarandon Donal Fitzgerald Nick Nolte Daniel Sloan Chris Cooper