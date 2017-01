Heute geht Ralphs größter Wunsch in Erfüllung: ein eigener Kiosk - zum Platzen gefüllt mit Süßigkeiten und Wissenshäppchen! Denn bei Shary und Ralph ist "Wünsch dir was"-Tag. Und was wünscht sich Shary? Lasst euch überraschen und erfahrt gleichzeitig die Antworten auf folgende fünf Fragen: Warum haben Kamele Höcker? Kamele haben merkwürdige Hügel auf dem Rücken - man nennt sie Höcker. Manche haben nur einen, andere haben direkt zwei davon. Während wir Menschen lieber keinen Buckel haben wollen, sind die Höcker bei Kamelen eine tolle Sache. Aber wozu sind sie gut? Und was ist eigentlich drin? Shary und Ralph haben für euch nachgesehen. Was ist Studentenfutter? Und warum heißt es so? Warum haben Busse und Bahnen eigene Ampeln? Woher weiß der Getränkekühlschrank im Hotel automatisch, dass etwas entnommen wurde? Warum hat man zwei Nieren, zwei Augen und Ohren, aber zum Beispiel nur ein Herz? - Warum haben Kamele Höcker?