Was macht eigentlich ein Tierarzt? Willi wills wissen und begleitet einen Tierarzt einen ganzen Tag lang bei der Arbeit. Dass der Alltag eines Tiermediziners nicht nur aus der Betreuung von Hamstern, Katzen und Meerschweinchen besteht, zeigt sich schon bei der ersten Station, dem Augsburger Zoo. Ein Zebra, das am Huf operiert wurde, hat einen Termin zur Nachuntersuchung. Willi assistiert bei der abenteuerlichen Betäubung des Tieres mittels Pfeil und Blasrohr. Spannend wird es auch beim Besuch in der Tierklinik und in der anschließenden Kleintiersprechstunde, wo neben einer Laufente auch eine Würgeschlange mit ihrem Wehwehchen wartet. Gleich danach geht es weiter auf den Bauernhof, wo eine Kuh kalbt. Für Willi ein großer Moment: Unter der Anleitung des Tierarztes darf er das noch ungeborene Kälbchen im Mutterleib ertasten. Der nächste Patient hat Zahnschmerzen und Willi erlebt hautnah die Operation eines Pferdes mit.