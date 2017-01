Wer mit 28.000 Stundenkilometern im Weltall um die Erde sausen will, muss vorher etliche Tests bestehen, daran kommt auch Reporter Willi nicht vorbei. Im ESA-Trainingszentrum in Köln, der Ausbildungsstätte für künftige Weltraumpiloten, wird nicht nur seine Herzleistung, sondern auch seine Nervenstärke auf die Probe gestellt. Denn die Nerven müssen ganz schön was aushalten: Nach dem Training in der Zentrifuge, die Willi im Höllentempo herumwirbelt, und dem Drehstuhl, der seinen Gleichgewichtssinn testet, landet er auch noch in der Höhenluft des Mount Everest - alles natürlich nur in der Simulation eines Notfalles in der Raumstation. Nach diesen Vorbereitungen trifft Willi einen echten Astronauten: Dr. Reinhold Ewald. Er war an Bord der Raumstation MIR und arbeitet jetzt mit an der internationalen Raumstation ISS. Dr. Ewald erzählt Willi, wie er die Schwerelosigkeit erlebt hat. Am Ende seines Besuches hat Willi viel gelernt - vor allem wie anstrengend es ist, Astronaut zu werden. Da hüpft er dann doch lieber in den Swimmingpool, wo man sich schließlich auch ein bisschen schwerelos fühlen kann.