Wiener Tafelspitz mit Dill-Fiesolen (Bohnengemüse) und Erdäpfeln Riesenschnitzel mit Kartoffelsalat Krebsschwänze und Jakobsmuscheln auf Röstgemüse Stubnküken Sachertorte Nur wenige Städte Europas sind so geprägt von der Lust am Genuss wie Wien. In den unzähligen Restaurants vereinen Wiens Meister der Kochkunst raffiniert Altösterreichisches mit internationaler Küche von heute. Beim Figlmüller, dem "Weltzentrum des Schnitzels" wie die Wiener sagen, überlappt das hauchdünne, goldbraune Schnitzel traditionell den Tellerrand. "Österreichs Nationalheiligtum", den Wiener Tafelspitz, serviert Plachutta, leckere Stubnküken bietet das Schwarze Kamel an und frische Meeresfrüchte kann man auf dem Naschmarkt genießen. In berühmten Konditoreien Wiens wie Meinl und Demel werden feinste Pralinen und Torten per Handarbeit hergestellt. "Schlemmerreise Wien" lüftet auch das Geheimnis der Zubereitung der Sachertorte. Wiens Kaffeehauskultur ist weltberühmt. In der Zeit des Biedermeier wurden die Kaffeehäuser zu beliebten Treffpunkten von Künstlern, Komponisten und Literaten. Und noch heute wird in Traditionscafés wie dem Landtmann oder Central mit "Küß d' Hand gnä Frau" oder "Servus, Herr Hofrat" der Glanz der "guten alten Zeit" hochgehalten. Mehr als 30 Kaffeespezialitäten bieten die Kaffeehäuser an. Ein Oberkellner verrät, was sich hinter einem Kleinen Braunen, einem Einspänner oder einer Melange verbirgt. Nach einem Ausflug zum Heurigen geht es zur wohl berühmtesten Würstlbude Wiens, an der auch Gäste des Wiener Hofballs gesichtet wurden. - Wiener Tafelspitz mit Dill-Fiesolen (Bohnengemüse) und Erdäpfeln