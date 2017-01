In einer dokumentarischen Langzeitbeobachtung wurden Menschen aus drei Generationen, 20-, 40- und 60-Jährige, zwei Jahre lang begleitet. Heute starten die Zwanziger ins Leben. Für Max, Ehsan und Antonia ist Aufbruch das Lebensthema. Max will Sternekoch werden, Ehsan träumt von einer Karriere als Schauspieler und Antonia will für ein Jahr in ein Kinderheim auf den Philippinen.