Silvia Petzold wird nach einem Sturz in ihrer Wohnung mit starken Rückenschmerzen in das Klinikum eingeliefert. Ben Ahlbeck versorgt sie und informiert auch ihren Ehemann Frank Petzold, der kurz darauf ebenfalls in der Notaufnahme auftaucht. Doch die Ärzte merken schnell, dass es zwischen den Eheleuten Spannungen gibt. Frank, der seine Frau eigentlich unterstützen möchte, verschwindet immer wieder und ist für Stunden unauffindbar. Erst Ben findet einen Zugang zu dem besorgten Ehemann und erfährt ein erschreckendes Geheimnis. Niklas' Schwester, Dr. Kathrin Globisch, ist gerade zu Besuch in Erfurt, als sie durch ihren Bruder in einen spannenden Fall involviert wird. Zu aller Überraschung kommt Dr. Globisch sogar mit dem zynischen Matteo Moreau zurecht. Die beiden behandeln gemeinsam den ehemaligen Boxer Olaf Radtke. Und der stellt die beiden Mediziner, die unterschiedlicher kaum sein könnten, vor eine ausgewachsene Herausforderung. Prof. Patzelt drängt nach ihrer Chemo-Therapie darauf, möglichst bald wieder arbeiten zu können. Die Oberärzte machen ihrer Chefärztin jedoch fürsorglich klar, dass sie sich schonen muss. Deswegen wird der junge Assistenzarzt Elias Bähr kurzerhand zu ihrer "Überwachung" abgestellt. Patzelt ist davon zunächst alles andere als begeistert und so muss Elias kreativ werden, um sowohl seine Patientin, als auch die Ärzte zufriedenzustellen.