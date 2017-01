Unterwegs in Sachsen-Anhalt - Auf Winterschlemmertour in Halle Heute | MDR | 05:45 - 06:15 Uhr | Regionalreportage Infos

Victoria Herrmann und Andreas Neugeboren starten zu einer Winter-Schlemmertour quer durch Halle. In der Innenstadt erleben beide eine bunte Kaffeehauswelt zwischen Kuchen am Stiel, arabischem Frühstück und allerlei Köstlichkeiten gegen den kleinen Hunger. Bei 54 verschiedenen Schnitzelangeboten auf einer Speisekarte haben Victoria und Andreas die Qual der Wahl. Feine französische Genüsse finden die Moderatoren über dem Hallmarkt, im ehemaligen Umspannwerk. Danach geht es auf einen kleinen kulinarischen Weltenbummel: nach Süditalien mit wenig Sahne und doch viel Geschmack, nach Russland mit reichlich Pelmeni voller Fleisch, Quark und Pilzen und dann noch nach Mexiko mit allerlei scharf Gebratenem und Gegrilltem, Enchiladas und umwerfenden Tequilla-Desserts. Nach einem Blick auf die Saale-Restaurants endet die Tour sehr irisch bei dunklen Bieren gemischt mit Whiskey und so einigen Früchten.