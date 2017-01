In der ersten Folge dreht sich bei Christina alles um die bevorstehende Taufe von Tochter Lena. Wo bekommt man in der Millionenmetropole die richtige Torte? Taufkleid und Schuhe fehlen auch noch. Das alles ist gar nicht so einfach, doch die argentinische Patentante Susanna hat die Lösung. Ausserdem: Designer Patrick ist im Stress. Er darf auf der renommiertesten Möbeldesign-Messe New Yorks in diesem Jahr die Presselounge gestalten. Das ist eine Ehrensache für den Newcomer - und eine logistische Herausforderung. Und während Uhrmacher und Hobbypilot Harri am Wochenende sprichwörtlich abhebt, will Daniela mit ihrer Schweizer Bratwurst den Big Apple erobern. An diesem Tag ist Verkaufsstart auf dem Streetfood-Markt. Wie die Wurst wohl ankommt? Zu guter Letzt möchte Fashionstylistin Anna ihre eigene Modelinie promoten. Mit ihrer Freundin hat sie Tunikagewänder entworfen. Ein Videodreh steht an, doch pünktlich zum Drehbeginn schlägt das Wetter um.