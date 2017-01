4,5 Zentimeter hoch sind seine Schuhabsätze, das Kostüm glitzert im Schweinwerferlicht, und das Haar ist mit Gel glatt nach hinten frisiert. Noch eine letzte kurze Übung am Rand der Tanzfläche. Gleich wird Steven wie ein spanischer Stierkämpfer zusammen mit seiner Tanzpartnerin Isabel einen Paso Doble tanzen. Die beiden gehören mit zu den besten Tänzern in ihrer Altersgruppe in Deutschland. Steven tanzt, seit er sechs Jahre alt ist. Mindestens drei Mal in der Woche trainieren Steven und seine Tanzpartnerin Isabel. Zwar ticken die beiden ganz verschieden. Doch beim Tanzen passt es einfach perfekt. Die beiden vergessen alles um sich herum, wenn sie zusammen tanzen. Stevens Ziel: Er will es schaffen, bald zusammen mit Isabel an einer Weltmeisterschaft teilzunehmen. Beide wissen: Sie können technisch noch so perfekt tanzen und keine Fehler machen, wenn sie den Tanz nicht fühlen und ihn nicht mit "Leben" erfüllen, werden sie die Wertungsrichter an den Turnieren nicht überzeugen. Jungs, die tanzen - das ist für andere Jungs in seinem Alter schon mal komisch. Tanzen sei nur was für Mädchen, sagen sie: doch um solche Sprüche kümmert sich Steven nicht.