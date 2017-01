Weihnachten allein: Der Bär will Weihnachten diesmal ganz allein genießen und vor allem in Ruhe feiern. Das findet Mascha gar nicht gut. Sie will sein Haus dekorieren und findet dabei einen Zauberhut. Welche Überraschung: Der Zauber klappt tatsächlich! Mithilfe des Zauberhuts beschenkt Mascha die Tiere. Anschließend rast sie zum Bären. Auch für ihn gibt es ein Geschenk. Ob es wirklich so gut war, am Weihnachtsfest allein bleiben zu wollen? Der Schluckauf: Mascha hat den Schluckauf. Verzweifelt versucht der Bär alles, um ihr zu helfen, das Gehickse wieder loszuwerden. Aber vergebens. Im Gegenteil, alle Tiere, die zu Hilfe geholt werden, stecken sich an. Schon sieht der Bär sein Rendezvous mit der netten Bärin gefährdet.