Susanne und Christoph leben sich immer mehr auseinander. Umso größer ist die Freude, als er ihr ein gemeinsames Wochenende an der Ostsee vorschlägt. Besonders Rebecca ist davon begeistert, wäre das doch die perfekte Gelegenheit für einen Übernachtungsbesuch ihres Freundes Theo. Doch Christoph ist strikt dagegen. Susanne muss zwischen Vater und Tochter vermitteln, und das ausgerechnet jetzt, da Susannes und Christophs Beziehung sowieso schon kriselt. Schuld an der Beziehungskrise ist vor allem Dr. Tom Berkhoff. Der attraktive Kurator beschert Susanne Herzklopfen. Dabei müsste sie doch eigentlich wütend auf ihn sein, denn er bringt das geplante Liebeswochenende mit Christoph in Gefahr: Auf Ansage von Zoodirektor Fährmann soll er das Konzept für den geplanten Therapiezoo mit Christoph erstellen, und zwar übers Wochenende! Christoph passt das gar nicht und er will mithilfe seines und Susannes Vaters das geplante Wochenende doch noch retten. Derweil gerät Susanne in eine Achterbahn der Gefühle. Ein Elchkalb leidet an einer Ernährungsstörung. Zudem soll ein schreckhafter Elchbulle in den Zoo von Magdeburg gebracht werden. Susanne kümmert sich um beide. Sie begleitet den Tiertransport mit Berkhoff an ihrer Seite, der den kurzfristig ausgefallenen Fahrer ersetzt. Was Susanne lange nicht wahrhaben wollte, lässt sich nun nicht mehr verdrängen. Die Spannung zwischen ihr und Berkhoff entlädt sich in einem Kuss.