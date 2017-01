Der Weltraumforscher Templeton hat bei einer Angeltour einen seltsamen Fang an der Angel, nämlich den Schwanz einer Meerjungfrau. Wie sich bald herausstellt, gehört dieser der hübschen Jennifer, die sich nebenbei ein paar Dollar als Nixe verdient. Wie der Zufall es will, arbeitet sie aber auch in Templetons Firma, und da er von ihr restlos begeistert ist, heuert er sie gleich an, seine Memoiren zu schreiben...