Besser schlafen mit Musik: Schlafstörungen sind weit verbreitet - laut Statistik Austria leidet jede/r Vierte in Österreich darunter. Die Weltgesundheitsorganisation hat akuten Schlafmangel sogar als krebserregend eingestuft. Eine völlig neue Therapie soll nun Abhilfe schaffen, und das ganz ohne Medikamente. In jahrzehntelanger Forschung haben Wissenschafter speziell komponierte Musik entwickelt, die Betroffene sanft in den Schlaf wiegen kann. Eingebaut ist dieses ausgeklügelte Audio-System in einen Polster, der alle ergonomisch-orthopädischen Ansprüche erfüllt. Wie das alles funktioniert und ob es Betroffenen hilft, hat sich "heute konkret" genau angeschaut.