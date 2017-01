Chihiros Reise ins Zauberland - (Sen To Chihiro No Kamikakushi) Heute | Super RTL | 20:15 - 22:35 Uhr | Zeichentrickfantasy HumorActionSpannungGefühlAnspruch Infos

Die kleine Chihiro landet mit ihren Eltern in einem Vergnügungspark, wo allerlei süße Speisen locken. Die Eltern essen gierig, doch das Kind lässt den Naschkram stehen und muss mitan-sehen, wie sich Mama und Papa in Schweine verwandeln. Gibt es Rettung? Original-Titel: Spirited Away Laufzeit: 140 Minuten Genre: Zeichentrickfantasy, J 2001