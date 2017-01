Lie to me Heute | Super RTL | 20:15 - 21:10 Uhr | Krimiserie Infos

Mehr Termine Inhalt Cal sucht mit seinen Kollegen und in Begleitung seiner Tochter Emily nach der Schwester einer ihrer Mitschülerinnen. Besagte Molly ist seit sechs Monaten nicht mehr auffindbar. Die näheren Untersuchungen machen deutlich, dass das Mädchen im filmischen Sexgewerbe tätig war, dies aber wieder aufgegeben hat. Als sie die Jugendliche schließlich finden, will diese nichts mehr mit ihrem Vater zu tun haben. Original-Titel: Lie to me 0 Untertitel: Stolperfalle Laufzeit: 55 Minuten Genre: Krimiserie, USA 2010 Regie: Robert Strohmaier Folge: 21 Schauspieler: Dr. Cal Lightman Tim Roth Dr. Gillian Foster Kelli Williams Eli Loker Brendan Hines Ria Torres Monica Raymund Emily Lightman Hayley McFarland Agent Ben Reynolds Mekhi Phifer