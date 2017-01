Teamchef Gibbs wird von dem MI6-Agenten Clayton Reeves über einen Mord an einem Angehjörigen der US Navy informiert, der sich in Philadelphia ereignet hat. Reeves ist eigentlich in die Stadt an der Ostküste gefahren, um dort seinen abgetauchten Partner Finley aufzuspüren. Die Mitglieder der NCIS-Crew kümmern sich um den aktuellen Fall und sollen dem britischen Kollegen gleichzeitig bei seiner Suche helfen. Eine schwierige Doppelaufgabe...