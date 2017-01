Das neue Jahr hat kaum begonnen, da werden schon wieder neue Anschaffungen geplant. Doch wofür geben wir Deutschen am liebsten unser Geld aus? Wie immer stehen Technikprodukte wie Smartphones hoch im Trend, doch auch Märkte für beispielsweise bewusste Ernährung haben in den letzten Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen. Die Doku zweigt, welche Produkte uns wirklich wichtig sind und auf was für Innovationen wir uns 2017 freuen können.