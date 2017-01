Noch bevor Sophie Haas (Caroline Peters) in Hengasch eintrifft, hat ihr Vater Hannes (Hans-Peter Hallwachs), ein pensionierter und sich einsam fühlender Orthopäde, ohne ihr Wissen schon einmal ein Haus für sie beide angemietet. Auf diesen Schock folgt die nächste Katastrophe: Sophies neue Untergebenen Bärbel Schmied (Meike Droste) und Dietmar Schäffer (Bjarne Mädel) interessieren sich eher für Wurstbrote als für die neusten urbanen hippen Modetrends. So fühlt sich die motropolitane Superpolizistin schnell unterfordert und stürzt sich aus lauter Langeweile auf einen ungelösten Fall, der offiziell gar keiner ist. Vor ein paar Jahren nämlich verschwand der Ortsbürgermeister von Hengasch, und angeblich weiss niemand, was aus ihm geworden ist. Hat ihn seine eigene Frau auf dem Gewissen? Oder jemand aus dem Dorf, dem die Gemeindepolitik nicht passte? Oder war der Mann das Dorf- und Eheleben einfach satt und macht es sich seitdem auf einer Insel im Indischen Ozean nett? Sophie nimmt die Ermittlungen auf und löst scheinbar nebenbei auch noch das Geheimnis einer 30 Jahre zurückliegenden Brandstiftung.