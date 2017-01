Die neue Freundschaft zwischen Nelly und der rebellischen Jessie findet ein jähes Ende, als Jessies bissiger Hund Iwan ins Tierheim gesperrt wird - auf Anweisung von Dr. Hansen! Für Jessie ist Nelly eine Verräterin; sie will Iwan unbedingt wiederhaben, koste es was es wolle. Und sie weiß auch schon, wer ihr dabei helfen soll: Sie wickelt Nellys Freund Pawel um den Finger. Damit schlägt sie gleich zwei Fliegen mit einer Klappe: Sie spannt Nelly den Freund aus, rächt sich an ihr und hat einen willigen Partner für ihre Befreiungsaktion gefunden. Doch Jessies Plan hat ein paar entscheidende Fehler ...