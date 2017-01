Jeder in Waldau kennt Brezel. Die geliebte Hündin der Hansens geht sogar alleine einkaufen, und sie lässt sich weder von hupenden Autos noch von spielenden Kindern aus der Ruhe bringen. Bis zu dem Tag, an dem alles anders wird - dem Tag, an dem eine Mutter ihr Kind in Philips Praxis bringt, das von einem Hund gebissen wurde. Der "Täterhund" soll genauso ausgesehen haben wie Brezel. In den nächsten Tagen melden sich Zeugen, die von ähnlichen Vorfällen berichten. Ist Brezel durchgedreht, hat sie Tollwut? Dr. Hansen führt mehrere Untersuchungen durch, und auch Nelly und Pawel wollen das Rätsel lösen und Brezels Unschuld beweisen. Ihre coole neue Mitschülerin Jessie macht sie misstrauisch, denn sie scheint mehr zu wissen ...