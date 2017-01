In Jamaika steht schon das Fluchtfahrtzeug für die Geissens bereit, denn sie wollen nur noch eins: Schnell nach Curacao! Dort werden die Jetsetter auf der Indigo Star erwartet und mit einem blitzblanken und schmuckvoll inszenierten Boot überrascht. Endlich wieder ein Abend voller Luxus! Am nächsten Morgen ist keine Zeit für Entspannung, denn es steht einiges auf dem Programm. Die Familie plant eine Halloweenparty und damit alles nach Plan läuft, sind Carmen und die Kinder fleißig am Dekorieren und Schminken. Das ist nichts für Robert, er gönnt sich lieber einen Männertrip mit der Bootscrew und geht angeln. Ob es ihm diesmal gelingt, seinen lang ersehnten Traum zu erfüllen und einen Mahi Mahi zu fangen?