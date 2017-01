Die Polizei, dein Freund und GEBURTS-Helfer heißt es gleich zum Auftakt. Kaum steht Julie (15) vor dem Tresen der Wache, platzt ihre Fruchtblase. Für die Fahrt in die Klinik ist es zu spät, das Baby muss auf dem Revier zur Welt kommen. Damit nicht genug: Die junge Schwangere will trotz der heftigen Schmerzen nicht sagen, wie sie heißt oder wen man benachrichtigen könnte. Wird es dank der Beamten ein Happy End für Mutter und Kind geben? Während in der Wache noch Freudentränen fließen, schlägt die Leitstelle Alarm. Cosima (29) hat sich im Bad verbarrikadiert, nachdem ihr Mann sie geschlagen hat. Dann bricht der Anruf ab. Können die Cops der Frau und Tochter Jenny (13) noch rechtzeitig zu Hilfe eilen? Eine weitere Streife wird über Funk zu einem Boot beordert, auf dem es wild zugeht. Der Alkohol fließt in Strömen, auch Drogen sind im Spiel. Dann spitzt sich die Lage zu: Tim (17) muss von der Wasserschutzpolizei gerettet werden und unter Deck liegt ein bewusstloses Mädchen. Noch wesentlich schlimmere Folgen hatte jugendlicher Leichtsinn am anderen Ende der Stadt: Nach einem Motorradcrash liegen zwei junge Menschen auf dem Asphalt. Für David (25) kommt jede Hilfe zu spät. Die Polizisten müssen nicht nur dem Unfall auf den Grund gehen, sondern auch die Angehörigen informieren.