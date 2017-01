Mord oder Selbstmord? Ein Mädchen fällt nachts von einer Autobahnbrücke, direkt auf das parkende Auto eines Liebespaares. Das Team um Ellen Lucas nimmt routiniert die Ermittlungen auf. Die Gerichtsmedizin liefert schnell erste Ergebnisse. Alles weist darauf hin, dass die Tote vorher im angrenzenden Wald gewesen sein muss. Die Ermittlungen führen Ellen Lucas und ihr Team zu einem Ökohof im Wald, der von Heiko Wolf geführt wird. Heiko Wolf nahm vor geraumer Zeit Peter Schwertz und dessen Familie auf. Vor Jahren waren Schwertz und seine Familie in die Abgeschiedenheit Kanadas ausgewandert. Jetzt sind sie zurück, weil seine Frau Monika die Einsamkeit, aber auch ihren Mann, nicht mehr ausgehalten hat. Doch auch der Ökohof war der zerrissenen Familie keine dauerhafte Heimat. Warum ging die Mutter alleine in die Stadt? Und warum zog Peter Schwertz mit seinen beiden Töchtern in den Wald? Und warum weiß niemand, wo sie sich genau aufhalten? Das Team um Ellen Lucas durchforstet den Wald, zumal nicht einmal Monika Schwertz den Aufenthaltsort ihrer Kinder kennt. Und dann wird klar: Bei der Toten handelt es sich um die 16-jährige Johanna Schwertz. Der hilfsbereite Förster Henning Niemeyer scheint zunächst eine große Stütze bei der Suche zu sein - bis er sich in Falschaussagen verstrickt. Welches Verhältnis hatte Heiko Wolf zu Johanna? Und hat der behinderte Junge Hans, Sohn des ansässigen Landdisko-Besitzers, wirklich nur die Liebespaare beobachtet? Mit viel Feingespür gelingt es Kommissarin Lucas, den Täter im Wald zu stellen.