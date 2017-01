Nach drei Jahren kehrt Extremkletterer Andreas Marthaler zum ersten Mal wieder in seine Heimat in der Steiermark zurück. Er ist Trauzeuge bei der Hochzeit seines besten Freundes Stefan Hofer. Stefan ist Chef der hiesigen Bergwacht. Er und seine zukünftige Frau Emilie haben bereits zwei Kinder. Es sollen Andreas' letzte Tage in der alten Heimat werden, denn er hat große Pläne. Mit seiner Freundin Sarah will er am Grand Canyon eine Kletterschule eröffnen. Bevor sich das Leben der Freunde so grundlegend ändert, steigen sie am Morgen nach der Hochzeit gemeinsam auf und genießen die Ruhe und den weiten Blick über die seit ihrer Kindheit vertraute Bergwelt. Doch plötzlich bemerken sie auf einem Felsvorsprung unter sich einen abgestürzten und verletzten Bergsteiger. Sofort arbeiten sich Andreas und Stefan professionell nach unten. Den schweren Steinschlag können sie trotz ihrer Erfahrung nicht verhindern. Stefan wird schwer am Kopf getroffen und stürzt ab. Ihm bleibt nur noch Zeit, den Freund inständig zu bitten, sich um seine Frau und seine Kinder zu kümmern. Niedergeschlagen steht Andreas vor der schweren Aufgabe, Emilie die schreckliche Nachricht zu überbringen. Natürlich gibt sie ihm die Schuld, denn er war es, der Stefan zum letzten Aufstieg überredet hat. Emilie verbietet Andreas, sich ihr je wieder zu nähern. Voller Schmerz plant Andreas seine Abreise, will keine Sekunde länger in der Steiermark bleiben. Stefans Sohn, der achtjährige Lukas, kann und will nicht glauben, dass sein Vater tot ist. Er macht sich unbemerkt auf den Weg, um ihn zu finden. Als Andreas von Lukas' Verschwinden erfährt, zögert er keine Sekunde und beginnt mit der Suche nach dem Jungen. Für Emilie ist das Warten nicht auszuhalten. Wird sie nach ihrem Mann nun auch noch ihren Sohn verlieren? Und wie geht Andreas mit dem Versprechen um, das er seinem besten Freund gegeben hat? 16 Folgen "Die Bergretter" werden samstags um 19:25 Uhr wiederholt.