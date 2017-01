Mit Ski-Weltcup, Slalom der Herren in Adelboden/Schweiz. Warum er und ich nicht? Henrik Kristoffersen, der Gesamtweltcupsieger 2015/16 im Slalom, verzichtete aus Protest beim Auftakt in Levi auf den Start. Der Norweger liegt im Streit mit dem Verband, es geht ums Geld. Was Superstar Aksel Lund Svindal an Werbung betreiben darf (alter Vertrag), wurde Kristoffersen verweigert. Die sportliche Aufholjagd ist für den 22-Jährigen nun in Gange. Im Januar 2016 gelangen ihm vier Siege in Folge, beginnend in Adelboden. - ca. 14:35 Biathlon: Weltcup, 12,5 km Massenstart Damen, aus Oberhof (Reporter: Christoph Hamm, Herbert Fritzenwenger, Moderation: Alexander Ruda, Experte: Sven Fischer)