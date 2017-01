Eine Bande von roten Räuberameisen will den Ameisenhügel überfallen. Leider scheitert der Plan der Oberameise Paul, die feindlichen Ameisen wegzulocken. Kann Maja helfen? Mit frischen, leckeren Früchten will Maja die Räuberameisen ablenken. Nur wachsen keine Beeren beim Ameisenhügel. Auf der Suche nach einem Beerenstrauch stellen sich plötzlich die Räuberameisen Maja und ihren Freunden in den Weg. Scheitert auch Majas Plan?