Biene Maja Heute | ZDF | 06:15 - 06:25 Uhr | 3D-Animationsserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Um Flips Geige zu reparieren, muss Maja die griesgrämige Spinne Thekla aufsuchen. Was Thekla mit Flips Geige zu tun hat? Das fragt sich Maja auch. Thekla hat Rückenschmerzen, ihr Netz ist kaputt. Aber ein Netz wäre nötig, um Flips Geige zu reparieren. Denn die Geigensaiten sind Spinnenfäden. Maja will eine Salbe anrühren und sie gegen Spinnenfäden tauschen. Lässt sich Thekla auf das Tauschgeschäft ein? Untertitel: Harmonie in der Wiese Laufzeit: 10 Minuten Genre: 3D-Animationsserie, F, D 2013 Regie: Daniel Duda Folge: 49 Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets