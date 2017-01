In China fehlen bisher grundlegende Tierschutzstandards. Das Land gilt als Zentrum des illegalen Wildtierhandels. Immer noch werden Hunde und Katzen auf Märkten in enge Käfige eingepfercht. Doch langsam wächst bei vielen Chinesen das Bewusstsein für den Tierschutz. Landesweit gültige Tierschutzgesetze wurden zwar 2006 und 2009 formuliert und vorgeschlagen, aber sind bis heute nicht rechtsgültig. In vielen Teilen des Landes werden Hunde als Nahrung angesehen und qualvoll geschlachtet. Aber es gibt auch eine andere, unbekannte Seite im Reich der Mitte. Immer mehr Menschen entdecken ihr Herz für die Tiere und verschreiben sich dem Tierschutz. Zwei solcher Projekte haben wir besucht.