Neu in der Jury ist Shirin David, die zu den erfolgreichsten YouTube-Stars Deutschlands gehört. Geboren am 11. April 1995 in Hamburg, entwickelte sie schon früh ihre Begeisterung für Musik und gestaltende Künste. Sie wird bei den Kandidaten neben der Stimme vor allem aufs Styling achten. Allein schon durch ihr Alter ist sie auf Augenhöhe mit den meisten Kandidaten und weiß, wie sie sich fühlen.