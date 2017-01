Howard, Leonard und Sheldon sind aufgeregt vor dem Treffen mit Colonel Williams, denn es könnte sein, dass sie ihre neueste Entwicklung an die Army verkaufen können. Deshalb zwingen sie Sheldon dazu, bei dem Treffen gar nichts zu sagen, damit er sie nicht reinreißt. Das gelingt aber nicht wirklich. Penny hat in der Firma aus Versehen erwähnt, das Bernadette in anderen Umständen ist. Das macht sie extrem sauer, denn deshalb wird sie von einem sehr spannenden Projekt abgezogen.