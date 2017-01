35. Spieltag: Schwenninger Wild Wings — Adler Mannheim. Freiluftspektakel: Nach dem Vorbild „NHL Winter Classic“ führte die DEL 2013 das „Winter Game“ ein. Alle zwei Jahre findet ein Ligaspiel im Fußballstadion statt. In der Erstauflage ist mit 50000 Zuschauern in Nürnberg gleich der Europarekord für eine Open-Air-Partie geknackt worden. 2015 im Rhein-Derby DEG — Köln wurde das Dach geschlossen, weil es heftig stürmte. Nun kommt es in der Arena von 1899 Hoffenheim zum Baden-Württemberg-Duell.