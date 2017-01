Olivia Prescott, Musterschülerin an einer privaten Eliteschule, fällt einem Mord zum Opfer. Bei ihren Ermittlungen stoßen Mac und seine Leute auf die dunkle Seite in der Welt der elitären Zöglinge. Offenbar hatte Olivia mitbekommen, dass ihr Mitschüler Benjamin Pornofilme in der Schulbibliothek dreht…